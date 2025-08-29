Украина сыграет с Кореей в плей-офф молодежного ЧМ-2025 по волейболу
Матч состоится 30 августа
около 2 часов назад
Фото: volleyballworld
Сборная Украины узнала своего следующего соперника в нижней сетке плей-офф молодежного чемпионата мира-2025 по волейболу. Сообщает Суспільне Спорт.
В матче за 9-12 места сине-желтые встретятся с командой Республики Корея.
Корейские волейболисты в драматическом пятисетовом поединке одолели сборную Египта — 3:2 (28:26, 22:25, 28:30, 25:23, 25:12).
Победитель этой пары сыграет в финале за 9-е место против Японии или Болгарии.
Матч Корея — Украина состоится в субботу, 30 августа, в 15:00.
Украина победила Турцию в нижней сетке плей-офф чемпионата мира U21.