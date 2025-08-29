Сборная Украины одержала победу над Турцией в нижней сетке плей-офф чемпионата мира-2025 U21 по волейболу.

Украинцы после поражения в 1/8 финала от Польши одержали победу в четырех партиях. Лучшим бомбардиром «сине-желтых» стал диагональный Максим Тонконог, который набрал 16 очков.

Чемпионат мира-2025 U21

Украина – Турция 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:18)

В распределении мест с 9 по 12 украинцы встретятся с победителем матча Египет – Республика Корея.