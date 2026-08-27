Сергей Разумовский

Женская сборная Украины по волейболу завершила выступление на чемпионате Европы 2026 года. В матче пятого тура группового этапа украинки уступили Сербии с счетом 0:3 – 21:25, 22:25, 21:25.

Поединок имел решающее значение для подопечных Якуба Глушака. Для выхода в плей-офф украинской команде нужно было обязательно победить Сербию, а также надеяться на поражение Болгарии в её матче заключительного тура. Однако этот сценарий не реализовался.

Первый сет начался с преимущества сербской сборной. Украинки довольно быстро перехватили инициативу и после нескольких удачных розыгрышей вышли вперёд с счетом 9:5. Однако удержать преимущество им не удалось.

Сербки ответили серией из шести подряд выигранных розыгрышей. Благодаря этому они не только сравняли счет, но и вновь вышли вперёд. Украинские волейболистки пытались вернуться в борьбу, однако соперницы уверенно провели концовку партии и выиграли её с счетом 25:21.

Во втором сете Сербия сразу взяла игру под контроль. Единственный раз в этой партии украинки вышли вперёд при счёте 6:5. После этого сербская команда начала постепенно наращивать преимущество и заставила украинок действовать в роли тех, кто догоняет.

Несмотря на попытки сократить отставание, сборная Украины не смогла переломить ход партии. Сербия сохранила необходимое преимущество в заключительных розыгрышах и победила во второй раз – 25:22. Таким образом, украинской команде для спасения матча нужно было выигрывать три сета подряд.

Третья партия стала наиболее драматичной. Украинки мощно начали сет и выиграли шесть розыгрышей подряд. В начале партии преимущество нашей команды достигло шести очков – 8:2.

Сербская сборная не растерялась и постепенно начала сокращать отставание. Соперницы усилили подачу, стабилизировали игру в защите и заставили украинок ошибаться в атаке. В итоге сербки не только отыгрались, но и вышли вперёд – 12:10.

В дальнейшем Сербия продолжила контролировать ход встречи. Украинки ещё пытались оказывать сопротивление, однако вернуть себе преимущество не смогли. Третий сет завершился с счетом 25:21 в пользу сербской команды, которая одержала победу в матче с счетом 3:0.

Сербия стала первой командой группы B, которая гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы 2026 года. Для украинской сборной поражение означает завершение выступления на континентальном первенстве.

В итоговой таблице группы украинки заняли пятое место, которое не позволило продолжить борьбу в турнире. Таким образом, сборная Украины впервые за семь лет не смогла выйти из группы чемпионата Европы.

На предыдущих двух континентальных первенствах украинки преодолевали групповой этап. В 2021 и 2023 годах команда завершала выступления в первом раунде плей-офф. На турнире-2026 Украина одержала лишь одну победу над Чехией (3:0).