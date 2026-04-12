Сергей Разумовский

Сборная Украины по водному поло проведет скандальный матч против команды россии в поединке за седьмое место второго дивизиона Кубка мира, который проходит на Мальте с 7 апреля.

Украинская команда получила этого соперника после поражения в матче за 5 – 8 места от Австралии. Сине-желтые уступили со счетом 15:21. Ключевым в встрече стал третий период, который австралийцы выиграли со счетом 8:2.

Со своей стороны сборная россии, вернувшаяся к международным соревнованиям в нейтральном статусе после четырехлетней дисквалификации, в своем матче за 5 – 8 места проиграла Румынии со счетом 12:16.

Таким образом, Украина и россия встретятся в матче за итоговое седьмое место второго дивизиона Кубка мира. Встреча должна состояться завтра, 13 апреля, начало — в 16:00.

Путь сборной Украины на турнире

Групповой этап:

Франция – Украина 27:13

Украина – Гонконг 24:7

Аргентина – Украина — 15:14

1/8 финала:

Канада – Украина 13:17

1/4 финала:

Украина – Грузия 9:20

Матч за 5–8 места:

Украина – Австралия 15:21