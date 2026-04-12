Настоящий скандал! Поражение сборной Украины заставило сине-желтых играть с россиянами
Будет ли бойкот матча?
12 минут назад
Сборная Украины по водному поло проведет скандальный матч против команды россии в поединке за седьмое место второго дивизиона Кубка мира, который проходит на Мальте с 7 апреля.
Украинская команда получила этого соперника после поражения в матче за 5 – 8 места от Австралии. Сине-желтые уступили со счетом 15:21. Ключевым в встрече стал третий период, который австралийцы выиграли со счетом 8:2.
Со своей стороны сборная россии, вернувшаяся к международным соревнованиям в нейтральном статусе после четырехлетней дисквалификации, в своем матче за 5 – 8 места проиграла Румынии со счетом 12:16.
Таким образом, Украина и россия встретятся в матче за итоговое седьмое место второго дивизиона Кубка мира. Встреча должна состояться завтра, 13 апреля, начало — в 16:00.
Путь сборной Украины на турнире
Групповой этап:
- Франция – Украина 27:13
- Украина – Гонконг 24:7
- Аргентина – Украина — 15:14
1/8 финала:
- Канада – Украина 13:17
1/4 финала:
- Украина – Грузия 9:20
Матч за 5–8 места:
- Украина – Австралия 15:21
