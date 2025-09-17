Денис Седашов

Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта и Федерация тяжелой атлетики Украины обратились к Международному олимпийскому комитету и Международной федерации тяжелой атлетики с требованием отменить допуск спортсменов из россии и белоруссии под нейтральным статусом на чемпионат мира, который состоится 2-11 октября 2025 года в Норвегии.

Украинская сторона подчеркнула, что среди заявленных участников есть спортсмены, которые нарушали законодательство Украины, незаконно посещая оккупированный Крым, а также те, кто связан с военными структурами государств-агрессоров или принимал участие в пропагандистских мероприятиях.

Такие действия, подчеркнули в украинских организациях, противоречат рекомендациям МОК от марта 2023 года, которые запрещают предоставление нейтрального статуса спортсменам, связанным с армией или пропагандой.