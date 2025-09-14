Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер оценил возможный переход Макса Ферстаппена в Ferrari. Слова немца приводит f1analytic.com:

Было такое ощущение, что в целом все болельщики скандировали имя Макса Ферстаппена. Мне кажется, итальянские болельщики вполне могут представить, что самый быстрый гонщик Формулы-1 скоро окажется за рулем болида Ferrari.

Я должен признаться честно, не знаю, как вы, но, когда я смотрю на Фредерика Вассёра, на то, что представляет собой Ferrari, а также текущую ситуацию Макса, ведь у него теперь двое детей, мне кажется, что союз Ферстаппена и Ferrari действительно может отлично сработать.