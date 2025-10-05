Глава Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани отправил письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, где предложил вернуть российским и белорусским атлетам право выступать под флагами своих стран.

Цитируют письмо рашистские СМИ.

«Сегодня обращаюсь к вам как президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), а в более широком смысле, как тот, кто твердо верит в фундаментальные ценности олимпийского движения: нейтралитет, инклюзивность и объединяющая сила спорта превыше всех политических и идеологических разногласий. За последние месяцы я получил сообщения от различных европейских национальных федераций, в которых выражалась обеспокоенность и нужна была ясность в отношении дальнейшего использования статуса AIN для российских и белорусских спортсменов. Возникли вопросы о последовательности и беспристрастности, особенно после недавнего решения по Паралимпийским играм и призывов к Израилю рассмотреть аналогичный вопрос в связи с военными конфликтами. Эта ситуация подчеркивает важность четкого и последовательного применения принципов в международном спорте.

Хотя понимаю сложности, которые привели к принятию этого решения, в соответствии с принципами отсутствия обратной силы, поскольку сейчас олимпийское перемирие не нарушается, с полным уважением призываю МОК пересмотреть свое решение о его продолжении. Если Олимпийский комитет России (ОКР) нарушил Олимпийскую хартию, объединив региональные спортивные организации с территорий, признанных на международном уровне частью Украины, любые санкции должны быть направлены непосредственно на ответственных лиц, принимающих решения в рамках ОКР. Спортсмены, которые не имеют права влиять на политические или административные действия, предпринимаемые НОК, не должны нести ответственность за последствия таких решений».