Опубликован состав сборной Украины на чемпионат мира-2025 по тяжелой атлетике
Сине-жёлтых на турнире будут представлять девять спортсменов
около 13 часов назад
Фото: Исаак Морильяс Санчес
Сборная Украины по тяжелой атлетике примет участие в чемпионате мира-2025, который пройдет с 2 по 11 октября в норвежском Форде.
Украину на турнире представят девять спортсменов.
В женских категориях выступят Ольга Ивженко (58 кг), Ирина Домбровская (77 кг), Анастасия Маневская (86 кг) и Христина Бородина (свыше 86 кг).
Среди мужчин будут соревноваться Павел Залипский (65 кг), Антон Сердюков и Максим Домбровский (оба 94 кг), Евгений Янцевич (110 кг) и Владислав Прилыпко (свыше 110 кг).
Украинские тяжелоатлетки завоевали три медали на Евро-2025 в Молдове.