Денис Седашов

Сборная Украины по тяжелой атлетике примет участие в чемпионате мира-2025, который пройдет с 2 по 11 октября в норвежском Форде.

Украину на турнире представят девять спортсменов.

В женских категориях выступят Ольга Ивженко (58 кг), Ирина Домбровская (77 кг), Анастасия Маневская (86 кг) и Христина Бородина (свыше 86 кг).

Среди мужчин будут соревноваться Павел Залипский (65 кг), Антон Сердюков и Максим Домбровский (оба 94 кг), Евгений Янцевич (110 кг) и Владислав Прилыпко (свыше 110 кг).

Украинские тяжелоатлетки завоевали три медали на Евро-2025 в Молдове.