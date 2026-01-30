Олег Гончар

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк рассказал, сколько средств, по его мнению, необходимо для комфортной жизни в столице, передает Sport-express.ua.

По словам Беленюка, он живет в собственной квартире и ведет обычный образ жизни без чрезмерных затрат. Депутат признался, что вопрос о необходимом уровне доходов для него не является однозначным, так как все зависит от обстоятельств и стиля жизни конкретного человека. При этом он обозначил ориентировочную сумму, которой ему хватает на ежемесячные нужды.

Беленюк отметил, что примерно 50 тысяч гривен в месяц позволяют чувствовать себя комфортно в Киеве. По его словам, иногда расходы могут быть больше или меньше, однако в пределах этой суммы можно нормально жить в столице.

Жан также подчеркнул, что для многих людей достаточно и меньшего бюджета, так как все зависит от привычек, потребностей в развлечениях и бытовых расходов.

Народный депутат добавил, что может позволить себе поход в ресторан, но при этом часто готовит дома, что также влияет на общий уровень ежемесячных расходов.

