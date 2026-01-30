Владимир Кириченко

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк для Sport Express поделился мыслями относительно позиции экс-владельца титулов в трех весовых категориях Василия Ломаченко по поводу войны в Украине.

Не так давно в соцсетях была полемика между боксером Василием Ломаченко и общественным активистом Сергеем Стерненко, и вы тоже ее комментировали. Что на сегодняшний день думаете о Ломаченко и его позиции относительно войны в Украине?

«Василий Ломаченко за все время полномасштабной войны опубликовал только одну фотографию, где он стоит в военной форме. Словно он был в ТРО или что-то в этом роде... Но эта фотография выбивается из общего контекста его страницы.

Позиция Василия Ломаченко по нынешней ситуации в Украине не полностью ясна. Я не читал его интервью на эту тему, потому что он их особо не дает. Поэтому мне не хватает информации для полного формирования позиции.

В то же время Василий Ломаченко — выдающийся спортсмен, в этом нет сомнений. Я даже считаю, что он не полностью раскрылся как талантливый боксер по различным причинам».

