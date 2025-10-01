Денис Седашов

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК Украины) объявил лауреатов традиционного конкурса «Лучший спортсмен месяца».

По итогам сентября 2025 года лучшей спортсменкой признана Алла Белинская — чемпионка мира по вольной борьбе в весе до 72 кг.

Украинка завоевала «золото» на чемпионате мира в Загребе (Хорватия), где в финале уверенно победила турецкую борицу Несрин Баш.

Лучшим тренером месяца стал Юрий Дьячок — наставник Белинской.

Белинская – о победе на ЧМ-2025: «Ехала в Загреб за победой и с верой в сердце, что все получится».