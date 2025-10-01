Белинская — лучшая спортсменка сентября по версии НОК Украины
Тренер борца Юрий Дячок — лучший наставник прошлого месяца
около 3 часов назад
Фото: UWW
Национальный олимпийский комитет Украины (НОК Украины) объявил лауреатов традиционного конкурса «Лучший спортсмен месяца».
По итогам сентября 2025 года лучшей спортсменкой признана Алла Белинская — чемпионка мира по вольной борьбе в весе до 72 кг.
Украинка завоевала «золото» на чемпионате мира в Загребе (Хорватия), где в финале уверенно победила турецкую борицу Несрин Баш.
Лучшим тренером месяца стал Юрий Дьячок — наставник Белинской.
