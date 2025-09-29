Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) высказался о возможном поединке с чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО).

Цитирует Лопеса boxingnews24.com.

«Самый переоценённый боксер сейчас? Я скажу это. Думаю, Шакур Стивенсон, с которым я собираюсь встретиться. Считаю, что он переоценен.

Его стиль деградирует, но люди восхваляют его так, будто у него действительно есть все необходимое. Я с нетерпением жду, когда мы наконец встретимся на ринге, и тогда я действительно покажу всему миру».