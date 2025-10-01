Дуэйн Джонсон оценил Усика после спаррингов
Скала признался, что боялся нокаута от украинца
Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон поделился впечатлениями от спаррингов с абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) во время съёмок фильма «The Smashing Machine», сообщает talkSport.
«Когда я впервые встретился с Усиком, у нас был полный контакт, и мы прошли всю сцену боя».
Джонсон отметил, что внешность Усика может быть обманчивой, но на ринге он чрезвычайно опасен.
По словам актёра, скорость украинца поражала, и он боялся пропустить удар, который мог бы отправить его в больницу.
В фильме Усик сыграл легендарного украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина, а Джонсон – американского борца и двукратного чемпиона UFC Марка Керра.
Премьера фильма в Украине запланирована на 3 октября.
