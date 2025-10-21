Владимир Кириченко

Чемпионка мира и Европы по женской борьбе Алла Белинская для Oboz.ua рассказала, что думает о допуске к международным турнирам российских спортсменов под нейтральным флагом.

К сожалению, к соревнованиям по борьбе уже вернули россиян. Да, под «нейтральным» статусом, но мы все понимаем, что это очень условная история. И на чемпионате Европы-2025 вам пришлось бороться с представительницей РФ Бураковой. Как настраивались?

«Настраивалась только на победу. У меня были такие эмоции, что я должна была только выиграть. И ни в коем случае не пожимать руку. У меня даже мыслей никогда не было, что я могу уступить им. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться».

А представители страны-агрессора как-то пытаются общаться?

«Нет, слава Богу, они не идут на контакт, и я этому рада».

Напомним, Белинская — лучшая спортсменка сентября по версии НОК Украины.