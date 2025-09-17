Белинская гарантировала Украине вторую медаль на ЧМ-2025 по борьбе
Украинка будет бороться за золото
около 2 часов назад
Фото: UWW
Украинская борец Алла Белинская вышла в финал чемпионата мира-2025 в весовой категории до 72 кг, обеспечив для Украины вторую медаль турнира.
Белинская будет бороться за золото против турчанки Несрин Баш.
Еще две украинки завершили выступления на ЧМ-2025 в шаге от подиума: Анастасия Алпеева (76 кг) и Ирина Коляденко уступили в поединках за бронзу.
Винник – серебряная призерка чемпионата мира по борьбе.
Поделиться