Двукратная чемпионка Европы из Украины объявила о беременности
Она не выступала на Играх в Париже
около 1 часа назад
Алина Грушина-Акобия / Фото - UWW
Двукратная чемпионка Европы по женской борьбе украинка Алина Грушина-Акобия объявила о беременности.
«Новая эра в нашей жизни. Мы счастливы и безмерно благодарны. Еще одна мечта становится реальностью… Теперь нас будет трое.
Ждем тебя, наше грушенятко».
Муж спортсменки – двукратный медалист чемпионатов Европы по греко-римской борьбе Александр Грушин.
