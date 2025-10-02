Ирина Павлюк

Она – первая в истории олимпийская чемпионка мира по женской борьбе. Золото Афин, бронза Пекина, десятки медалей мировых и континентальных первенств, звание легенды спорта. Но сегодняИрина Мерлениживет совсем другим ритмом. Война изменила её жизнь, вынудив покинуть Украину и начать всё сначала в другой стране. Однако в её голосе – та же сила и вера, которые когда-то вели к Олимпу. Мы поговорили о источниках вдохновения, боли разлуки, новой роли тренера и том, что она сделает в первый день после нашей победы.

«Моим вдохновением сейчас являются мои сыновья Артур и Адам и победы моих воспитанников»

– Ирина, до войны вы совмещали спорт с творчеством: телевидение, музыку, различные проекты. А что сейчас даёт вам больше всего сил?

– Скажу честно, я очень скучаю по телевидению. Раньше меня часто приглашали в социальные и семейные программы, я любила этот темп, людей, коллег. Киев до войны – это было лучшее время: я жила в центре, занималась pole dance, брала уроки фортепиано, записывала мелодии и выкладывала их в соцсетях. И мои подписчики писали мне восторженные комментарии о том, что я развиваюсь не только как спортсменка, но и другие таланты. Но за границей всё иначе. Я уже три с половиной года не в Украине, но точно знаю: лучшей страны для меня нет. Наши люди, наш менталитет, искренность, гостеприимство, родная земля – это бесценно. Здесь трудно, но моим вдохновением стали мои сыновья – Артур и Адам, ну и моя работа тренером. Когда вижу, как дети выступают на соревнованиях, как их глаза светятся на пьедестале – я чувствую гордость и огромное счастье. Это очень крутая инвестиция, которая дает источник вдохновения.

«Когда я стала олимпийской чемпионкой – я почувствовала себя личностью. Я этим жила»

Фото: Al Bello/Getty Images

– Ваше золото в Афинах стало символом эпохи женской борьбы. Как эта победа изменила вас?

– Если раньше я была просто Ирина, то когда стала олимпийской чемпионкой, почувствовала: я – личность. Это была моя самая большая амбиция и самая высокая цель. Я

настолько фанатично любила вольную борьбу, что в спортинтернате уходила последней – закрывала дверь за всеми спортсменами и тренерами. Я этим жила.Когда выиграла Олимпийские игры, радости не было предела – я даже не ожидала от себя, что наброшусь с радостью на рефери.

– Вы до сих пор эмоционально переживаете чужие победы?

– Да! На чемпионате мира в Загребе было столько искренних эмоций. Когда девушка из Северной Кореи победила и бросилась обнимать судей – я поняла её так, словно это была я в Афинах. Это невероятное чувство. Я в восторге от Аллы Белинской: и в Европе, и в мире она была на голову сильнее соперниц. В общем каждая из наших девушек сделала максимум, прошла большой тренировочный путь. Очень жаль Ирину Коляденко – она была очень близка к бронзе. После двух олимпийских циклов сразу выступать на чемпионате мира – это большая ответственность и нагрузка. Но девушки молодые – всё впереди. На мировом уровне меня очень впечатлила американская борчиха Хелен Мароулис – она в четвертый раз стала чемпионкой мира, была олимпийской чемпионкой и дваждыбронзовым призёром Игр. Её техника очень индивидуальна, ни на кого не похожа – она мой фаворит.

«Самое главное – здоровье и учёба. Я не давлю: пусть всё идёт естественным путём»

– После рождения первого ребёнка вы очень быстро вернулись на ковер и сказали, что жалеете. Какой совет вы дадите спортсменкам-мамам?

– Это очень индивидуально. Кого-то рождение ребёнка укрепляет, а кому-то – наоборот – вредит в спорте. У меня было два кесарева сечения, и уже через два

месяца после операции я выступала на соревнованиях. Для здоровья – слишком рано. Я очень жалею, что не уделила тогда внимания и любви старшему сыну Артуру, не насладилась материнством в полной мере. Считаю, это было ошибкой.

– Вы сейчас работаете тренером в Швеции. И ваш сын тоже начал заниматься борьбой. Как так произошло? Это был его осознанный выбор или скорее продолжение вашего пути?

– Честно, я думаю, что у него почти не было выбора (улыбается). Когда мы приехали сюда, я с первой тренировки брала Адама с собой: тренировала девочек

и мальчиков, а он сразу включился. Для меня это было неожиданно – я просто радовалась, что он рядом, в безопасности, что мы вместе на сборах или соревнованиях. Сначала

я даже не обращала внимания на его первые шаги в спорте – главное было, что он со мной. А потом он начал выступать и побеждать. И вот за три года уже стал чемпионом Швеции. Это для меня приятная неожиданность. В Украине и старший сын, и младший занимались карате, были музыка, футбол, плавание… Но борьба «зацепила» именно здесь, и он остался в ней.

– И всё же, какой вы тренер именно для своего сына? Здесь больше «мама», или больше «наставник»?

– Я отношусь к Адаму так, как и ко всем своим подопечным. Я прошла тяжёлый профессиональный путь и знаю, как выглядит медаль с обеих сторон – и победы, и поражения. Поэтому в первую очередь я акцентирую внимание на здоровье. Говорю детям: если вы будете без травм – сможете бороться и побеждать, если же нет – максимальный результат показать почти невозможно. И ещё одно – учёба. Я всегда подчеркиваю: интеллектуально развитые спортсмены идут дальше, понимают больше, достигают большего. Адам очень похож на меня в фанатизме к борьбе, но я не давлю на него. Пусть всё идёт естественным путём. Моё главное задание как мамы и тренера – сохранить его здоровье и помочь ему учиться.

– Старший сын сейчас в Украине, младший с вами. Как вы сохраняете семейную связь на расстоянии?

– Особых традиций нет, но мы стараемся быть постоянно на связи. Звонки, переписка, видео – почти каждый день. Особенно Адам очень скучает по Украине, по брату, дедушке и бабушке. Он делится с ними всем: как готовился к соревнованиям, как выступал, что ощущал. И знаете, он очень напоминает меня в детстве – такой же фанат борьбы. Я переживаю за него, потому что знаю, какой это трудный путь. Нокажу ему: главное — обучение и здоровые руки и ноги.

«До войны мне нравился мой темп. Здесь другой ритм — мне до сих пор тяжело. Но опыт чиновника дал уверенность и дисциплину»

– Изменилось ли ваше отношение к спорту и к себе как к тренеру?

– Я очень скучаю по тому времени до войны. Тогда я занималась делами, которые меня вдохновляли. Здесь, в Швеции, работаю тренером и хожу на обучение — изучаю

шведский, чтобы лучше объяснять технику детям. Ритм другой, менталитет другой, и это до сих пор дается тяжело. Очень скучаю по друзьям в Украине — кто-то разъехался, кто-то остался. Есть друзья, которые защищают Украину, и, к сожалению, есть погибшие — это сильно повлияло на мое психологическое состояние и восприятие всего,

что происходит. Считаю, мир мог бы сделать больше, чтобы остановить войну. Что касается управленческого опыта — это был чудесный период. Я помогала спортсменам с финансами, сборами, экипировкой, жильем; организовывала поездки и торжественные встречи. Горжусь, что возглавляла спорт в Хмельницкой области — очень ответственная должность, которая закалила и добавила дисциплину. Потом переехала в Киев, работала на телевидении, больше сосредоточилась на детях — но этот опыт бесценен.

«Хочу, чтобы дети воспринимали каждый старт как опыт и маленькую победу над собой»

– Самое болезненное поражение?

– Олимпийские игры в Лондоне, когда я впервые вернулась без медали. Было очень тяжело. На следующий день в студии меня спросили, что я почувствовала — и первое, что пришло: я поблагодарила Бога за золото и бронзу Афин и Пекина. Лондон меня разбил, но я этот воспоминание отпустила — жизнь продолжается, и в борцовской среде меня все равно воспринимают как олимпийскую чемпионку.

– Как работаете с психологией подростков-спортсменов?

– Стараемся не давить и не требовать результата. В Украине у нас в характере — соревноваться и побеждать. Здесь 200 лет не было войны, другой менталитет, люди

никуда не торопятся, многие воспринимают спорт как хобби. Поэтому я больше мотивирую. Если ребенок проигрывает, показываю его плюсы: «Смотри, здесь прием получился,

здесь — балл, здесь — хорошая защита». Хочу, чтобы они воспринимали каждое соревнование как опыт и еще одну победу над собой.

– Стоит ли Украине переходить на клубную систему?

– Лично мне она не близка. Я готовилась в Украине, и мне нравится наша школа борьбы, наш подход к сборам и соревнованиям. Что-то можно заимствовать, но у каждого государства — свой метод.

– Как сохраняете украинскую идентичность за границей?

– Я украинка — это единственное объяснение. Общаюсь на украинском; если переключаюсь на суржик, сразу себя исправляю. Люблю наш язык и культуру.

– Изменение спортивного гражданства — ваше отношение?

– Не осуждаю. Жизнь коротка, спортивная — еще короче. Каждый имеет право на выбор. Я верю, что наши дети и внуки будут еще сильнее, умнее и талантливее.

«Публичная позиция и медали — на одном уровне. Допуск россиян –недопустимо»

– Что сегодня сильнее работает как голос Украины в мире: медали, личные истории или публичная позиция?

– Публичная позиция и медали – на одном уровне. Нельзя умалять значение личных историй – многие выдающиеся спортсмены пошли на войну и погибли. Всё

должно работать вместе.

– Как относитесь к возвращению россиян в спорт? И какова атмосфера в Швеции?

– Недопустимо. Абсолютно категорически против. Олимпийские игры создавались ради мира во всем мире и честного соревнования. В Швеции я вижу полную поддержку Украины, ни разу не сталкивалась с пропагандой. То, что делают некоторые международные федерации, – недопустимо. Моё мнение не изменилось.

«Приеду в Украину и обниму старшего сына. Вероятно, будем плакать от радости»

– Когда закончится война, что сделаете первым? И каким видите жизнь после победы?

– Приеду в Украину. Обниму старшего сына – я очень по нему скучаю. Вероятно, будем плакать от радости. Я обожаю Киев – это мой город, здесь мои корни. Чем буду заниматься – жизнь покажет. В первую очередь хочу встретиться с сыном, друзьями, коллегами по телевидению и отпраздновать победу вместе.

P.S. В голосе Ирины – тепло и ответственность. Она не романтизирует путь и не скрывает усталости, но упорно ставит акценты: здоровье и образование для детей, уважение к

труду, память о своих, публичная позиция без полутонов. Олимпийское золото сделало её «личностью», но именно война научила ценить простые вещи – звонок домой, глаза учеников на пьедестале, ежедневную дисциплину и веру. Её мечта очень конкретна: вернуться в Киев, обнять старшего сына и вместе отпраздновать Победу. Всё остальное – «жизнь покажет». Но главное уже видно: Ирина Мерлени остаётся там, где нужна её сила – рядом с детьми на ковре …с Украиной в сердце.