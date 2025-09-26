Мария Калюжная

25 февраля 1994 года Лиллехаммер – под потолком развевается украинский флаг, а на всю ледовую арену звучит «Ще не вмерла України». В тот день произошло одно из самых значительных событий в украинском спорте – Оксана Баюл, шестнадцатилетняя фигуристка из Днепра, завоевала первую в истории независимой Украины золотую медаль Олимпийских игр. Другие фигуристы проявили себя не хуже: Виктор Петренко остановился за шаг от пьедестала – на четвертом месте, а Ирина Романова и Игорь Ярошенко вошли в топ-10 среди танцевальных дуэтов.

Именно так началась история представительства украинского фигурного катания на Олимпийских играх.

Оксана Баюл на церемонии награждения/Фото: John Gaps III

Несмотря на то, что завоевать золотую медаль больше не удавалось, следующие несколько циклов украинцы продолжали успешные выступления на Олимпиадах. Например, в Турине Елена Грушина и Руслан Гончаров поднялись на третью ступеньку пьедестала в танцах на льду. Кроме того, до 2006 года включительно, Украина стабильно имела 7 лицензий на Игры и нескольких спортсменов, которые занимали места в первой десятке.

Олена Грушина и Руслан Гончаров/Фото: Mark Baker

Однако, с течением времени, результаты наших олимпийцев становились все хуже. Так, в 2014 году Украина была представлена лишь одним спортсменом в каждом из четырех видов, причем никому из них не удалось занять место выше 20-го. Следующие две Олимпиады, которые состоялись в 2018 и 2022 годах, стали еще более неудачными. Во-первых, Украина не смогла завоевать квоты для спортивных пар, а во-вторых, большинству фигуристов не удалось попасть даже в произвольную программу (исключения: Иван Шмуратко среди мужчин и Александра Назарова и Максим Никитин в танцах на льду в 2022 году).

На прошлой неделе в Пекине завершился олимпийский квалификационный турнир «Skate to Milano». Эти соревнования сыграли важную роль для всех, кто не смог выбить лицензии на главный старт четырехлетия в марте 2025 года на чемпионате мира в Бостоне, в том числе и для украинцев – ведь это был последний шанс получить желанную квоту, которая гарантировала бы участие в Играх 2026 года.

Право бороться за лицензии для нашей страны получили: Кирилл Марсак среди мужчин, София Голиченко и Артем Даренский среди спортивных пар и Мария Пинчук и Никита Погорелов среди танцевальных дуэтов. Девушки же выбыли из борьбы еще до начала турнира, так как ни одна из них (претендентками были София Григоренко и Таисия Спесивцева) не смогла набрать необходимый технический минимум, равный тех. минимуму чемпионата Европы – обязательное требование Украинской федерации фигурного катания на коньках для участия в отборочных соревнованиях.

Кирилл Марсак во время выполнения короткой программы/Фото: Yuan Tian/Golden Skate

Согласно правилам, олимпийский билет можно было получить войдя в топ-5 среди одиночников, топ-4 среди танцевальных дуэтов и топ-3 среди спортивных пар. И, к сожалению, справиться с этой миссией удалось только Кириллу Марсаку, который стал 4-м. Пинчук/Погорелов заняли лишь 12-е место, а Голиченко/Даренский – 5-е. Последние еще имеют призрачные шансы на вторую квоту, ведь недавно о своем распаде заявила узбекская пара Гейниш/Чигирёва, а спортсменам из Нидерландов Даниловой/Цибе, чтобы поехать на Олимпиаду, еще необходимо набрать 173.89 балла на одном из международных стартов до декабря (требование федерации Нидерландов). То есть, если в Узбекистане не появится новая пара, а нидерландцы не справятся с получением баллов, освободятся две квоты – одна из которых и достанется нашей паре в результате перераспределения. Однако, пока это лишь на уровне предположений, тогда как будущую Олимпиаду в Милане-Кортине уже называют самой провальной в фигурном катании для Украины за всю историю, ведь, несмотря на все обстоятельства, Украина всегда была представлена хотя бы в трех видах из четырех.

Итак, возникает логичный вопрос: что случилось с украинским фигурным катанием? Почему за 30 лет произошел такой огромный регресс и есть ли надежда на улучшение ситуации?

Отсутствие тренировочных условий

Одним из главных препятствий для развития фигурного катания в Украине уже долгое время является отсутствие необходимых условий для тренировок. В интервью для редакции «ТиКиїв» четырёхкратный чемпион Украины Иван Шмуратко рассказывал:

«Есть каток в Дворце спорта, там играют в хоккей, но фигуристы там не тренируются, есть ледовая арена на Дарнице, она условно подходит для тренировок, также я катался на катке на Шулявке в ТРЦ «Космополит», но он создан для развлечений и там большие четыре столба, что мешают движению. То есть все эти площадки не окей для подготовки к профессиональным турнирам».

О проблемах с количеством ледовых арен говорят уже не один год, но ситуация от этого не меняется. Часто спортсмены вынуждены тренироваться в критических условиях, когда на льду одновременно находится много фигуристов разных возрастных категорий и дисциплин, что является вопросом не только комфорта, но и безопасности.

Особенно сложной ситуация стала с началом полномасштабного вторжения. За 4 года Россия уничтожила в Украине 6 ледовых арен. Кроме того, некоторые катки неоднократно подвергались разрушению. Так, например, Дворец Спорта в Одессе уже дважды был поврежден из-за российских обстрелов.

Ледовая арена в Херсоне/Фото: Александр Корняков/Суспільне Херсон

Таким образом, на 2025 год в Украине для фигуристов доступно 8 ледовых арен, соответствующих тренировочным стандартам – две в Киеве и по одной в Днепре, Калуше, Новояворовске, Одессе, Богуславе и Белой Церкви. Также, в зимний сезон открываются арены в Луцке и Виннице. Это количество абсолютно несопоставимо с количеством катков в странах, лидерствующих в фигурном катании. Так, в 2021 году в Японии насчитывалось около 208 арен, в США и Канаде более2000. Понятно, что экономический фактор и общественно-политические условия совершенно разные, но последствия остаются неизменными – больше арен означает больше возможностей для тренировок и большая популяризация спорта.

Недостаточное количество квалифицированных тренеров

Еще одной большой проблемой является недостаточно развитая система тренерства в Украине. Дело в том, что фигурное катание в 90-х и ранних 2000-х значительно отличалось от того, которое мы знаем сегодня. Тогда техника еще не играла такую важную роль, а основной акцент делался на чистоту исполнения и компонентную часть (навыки скольжения, презентация, композиция и т.д.). Таким образом, украинские тренеры в то время прекрасно научились выращивать спортсменов, соответствующих этим критериям. Но фигурное катание продолжало неумолимо двигаться вперед. Изменение системы оценивания, повышение сложности прыжкового контента, новые требования к дорожкам шагов и спиралей, усложнение хореографии – все это требовало абсолютно новых подходов в тренировочном процессе, тогда как подавляющее большинство украинских тренеров продолжали работать по старой накатанной схеме, а молодые специалисты часто перебирались в другие страны, где были более выгодные условия для работы.

Пинчук/Погорелов с тренерами Young Goose Academy

Это привело к тому, что фигуристы вынуждены искать тренеров, которые смогли бы вывести их на новый уровень, за границей. Так, Кирилл Марсак тренируется в Финляндии в команде Алины Майер-Виртанен. Мария Пинчук и Никита Погорелов в 2024 году перешли в итальянскую академию «Young Goose Academy» к Матео Дзани. Там же тренируется и другой украинский дуэт – Мирослава Ткаченко и Риккардо Песка. Зои Ларсон и Андрей Капран строят карьеру под руководством известного тренера Марины Зуевой в США – и это лишь небольшой перечень тех, кто решил обратиться к иностранным специалистам.

Политика Украинской федерации фигурного катания на коньках

В конце концов, складывается впечатление, что сама Федерация фигурного катания на коньках добавляет препятствий на пути украинских спортсменов. УФФК образовалась в 1992 году, как организация, которая имела целью развитие и популяризацию фигурного катания. В уставе Федерации отмечено, что её главными обязанностями являются обеспечение участия спортсменов в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, формирование сборной Украины, организация внутренних чемпионатов, юношеских и детских соревнований, содействие строительству и поддержанию ледовых арен, повышение квалификации тренеров и судей и т.д. Некоторые из этих задач действительно успешно выполняются. Например, по всей Украине ежегодно проводится достаточное количество соревнований, а украинские судьи представлены в ISU. Однако, вместе с этим, Федерацию, на протяжении всего её существования, сопровождают многочисленные скандалы.

Одной из самых громких стала история Екатерины Дзицюк и Ивана Павлова. В 2020 году они были единственной спортивной парой в Украине. После юниорского чемпионата мира, где Дзицюк и Павлов заняли 12-е место, УФФК заявила о их исключении из сборной. Из-за этого им было запрещено участвовать в международных соревнованиях, во всех мероприятиях, которыепроводит Федерация, а также прекращена ежегодная материальная помощь и доступ к ледовым аренам. Официальной причиной стало грубое нарушение дисциплины на чемпионате мира среди юниоров, но за этим сухим объяснением стояла гораздо более глубокая история. В интервью для «Главком» мать Ивана Алла Павлова рассказывала, что истинные причины — плохие условия тренировок, отсутствие адекватной поддержки, а самое главное, непризнание Аллы Павловой тренером пары, хотя именно она занималась их основной подготовкой. Несмотря на попытки продолжить тренировки в других странах, ни Екатерина, ни Иван больше никогда не появлялись на соревновательной арене, а вскоре оба объявили о завершении карьеры.

Дзицюк/Павлов на ЮЧС-2020/Фото: Дмитрий Путинцев

Не лучшим образом выглядела и ситуация с двукратным чемпионом Украины Ярославом Панюто. В 2021 году он поделился деталями относительно своего перехода под флаг США. По его словам:

«Не очень приятно и не очень удобно было кататься за Украину. Я никогда не был в хороших отношениях со своей федерацией. У них всегда были какие-то другие любимчики, и на меня никогда не смотрели как на номер один. Мне нужно было кататься на две головы лучше».

На своем первом чемпионате США Ярослав сразу занял 4-е место, пропустив вперед только Нейтана Чена, Винсента Чжоу и Джейсона Брауна.

Совершенно очевидно, что система, в которой выживает украинское фигурное катание, уже не приносит результатов, а устаревшие принципы работы УФФК недееспособны в современном мире. Непреемственное в течение многих лет руководство, которое по слухам связано между собой семейными связями, обвинения от спортсменов и тренеров в попытке взять их под контроль и т.д. никоим образом не способствует улучшению ситуации.

Отток спортсменов за границу

Результатом всех вышеописанных проблем стали массовые переходы украинских фигуристов под флаги других стран, которые могли предложить более выгодные условия для сотрудничества. По данным «Skate Ukraine», в период с 1998 года по сегодняшний день 98 фигуристов покинули Украину. Среди них 51 партнер/партнерша в танцах на льду, 25 парников/парниц, 9 одиночников и 13 одиночниц. В результате, сменив флаг, эти фигуристы завоевали для других стран 41 медаль, среди которых 5 на Олимпиадах, 14 на чемпионатах мира и 15 на чемпионатах Европы. Эти показатели свидетельствуют о том, что проблема не в том, что у нас нет талантливых спортсменов, а в том, что фигурное катание в Украине не дает возможности развить свой потенциал спортсменам.

Есть ли надежда на улучшение ситуации?

Как говорят, даже в самые темные времена всегда есть надежда на светлое будущее. Несмотря на то, что мы оказались в очень сложной ситуации, к которой еще добавилась полномасштабная война, варианты для решения хотя бы некоторых проблем существуют. Тем не менее, для этого нужно, чтобы у руля федерации стояли люди, которым не безразлично настоящеестояние этого прекрасного вида спорта, и которые имеют четкий и конкретный план действий относительно возвращения украинского фигурного катания к конкурентоспособному состоянию. На последнем национальном чемпионате среди юниоров выступили 29 девушек, 7 юношей, 4 танцевальных дуэта и 1 спортивная пара. Именно они, вместе с фигуристами, которые сейчас выступают на взрослом уровне, являются теми, кто в следующие годы будет представлять Украину на международном уровне, поэтому сейчас главная миссия – создать все необходимые условия для того, чтобы эти атлеты могли выполнять свою работу.