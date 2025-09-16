Денис Седашов

Украинская борчиха Мария Винник завоевала серебряную награду в весовой категории до 59 кг на чемпионате мира по борьбе в хорватском Загребе.

В финале украинка проиграла японке Сакуре Ониши.

Эта медаль для Украины стала первой на турнире.

В среду, 17 сентября, на ковер выйдут две украинцы. Анастасия Алпеєва (76 кг) поборется за бронзу, а Ирина Коляденко (65 кг) продолжит соревнования в утешительной сетке, где попробует дойти до бронзового финала.

