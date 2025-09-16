Винник – серебряная призёрка чемпионата мира по борьбе
Украинка в финале проиграла японке Сакуре Ониши
около 1 часа назад
Фото: UWW
Украинская борчиха Мария Винник завоевала серебряную награду в весовой категории до 59 кг на чемпионате мира по борьбе в хорватском Загребе.
В финале украинка проиграла японке Сакуре Ониши.
Эта медаль для Украины стала первой на турнире.
В среду, 17 сентября, на ковер выйдут две украинцы. Анастасия Алпеєва (76 кг) поборется за бронзу, а Ирина Коляденко (65 кг) продолжит соревнования в утешительной сетке, где попробует дойти до бронзового финала.
Винник гарантировала Украине медаль на чемпионате мира по борьбе.
