Борец Оксана Ливач и фехтовальщица Алина Дмитрук стали лучшими спортсменками апреля по версии НОК Украины.

Оксана в прошлом месяце в третий раз стала чемпионкой Европы по женской борьбе в весовой категории до 50 кг.

Лучшим тренером апреля был признан Нарек Будагян — личный наставник Ливач.

Лучшей юной спортсменкой месяца была признана Алина Дмитрук, которая на чемпионате мира по фехтованию среди кадетов и юниоров завоевала бронзовую награду в личном первенстве (фехтование на шпагах).

Награду лучшего тренера апреля забрал Андрей Орликовский — личный наставник Дмитрук.

Напомним, сборная Украины впервые в истории выиграла медальный зачет Евро по спортивной борьбе.