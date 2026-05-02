Лівач стала лучшей спортсменкой апреля по версии НОК Украины
Дмитрук выиграла награду среди юных атлеток
около 2 часов назад
Борец Оксана Ливач и фехтовальщица Алина Дмитрук стали лучшими спортсменками апреля по версии НОК Украины.
Оксана в прошлом месяце в третий раз стала чемпионкой Европы по женской борьбе в весовой категории до 50 кг.
Лучшим тренером апреля был признан Нарек Будагян — личный наставник Ливач.
Лучшей юной спортсменкой месяца была признана Алина Дмитрук, которая на чемпионате мира по фехтованию среди кадетов и юниоров завоевала бронзовую награду в личном первенстве (фехтование на шпагах).
Награду лучшего тренера апреля забрал Андрей Орликовский — личный наставник Дмитрук.
Напомним, сборная Украины впервые в истории выиграла медальный зачет Евро по спортивной борьбе.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05