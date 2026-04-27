Владимир Кириченко

Сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы-2026 по спортивной борьбе, который проходил в Тиране.

По итогам турнира украинская команда завоевала 11 наград: 6 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

На континентальном первенстве, которое длилось с 20 по 26 апреля, Украина была представлена максимальным составом из 30 атлетов. В каждом из трех видов борьбы – вольной мужской и женской, а также греко-римской – выступили по 10 представителей (по одному в каждой весовой категории).

В прошлом году сборная Украины завершила чемпионат Европы с четырьмя золотыми и пятью бронзовыми наградами, заняв тогда второе место в зачете.

В этом году наша команда стала лучшей сборной турнира с результатом в 11 наград, 6 из которых – золотые.

По результатам Евро-2026 Украина также впервые выиграла медальный зачет турнира. Ранее выше второго места «сине-желтые» не поднимались.

Напомним, сборная Украины по греко-римской борьбе – в топ-5 лучших команд Европы.