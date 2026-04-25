«Мы с разгромным отрывом заняли первое место»: Ливач — об успехе сборной Украины на ЧЕ
Украинки завоевали восемь наград
около 1 часа назад
Титулованная украинская борец Оксана Ливач прокомментировала триумфальное выступление женской национальной сборной на чемпионате Европы, где украинцы уверенно выиграли командный зачет.
В интервью Чемпион спортсменка подчеркнула уникальность этого результата и поделилась планами на дальнейший сезон.
Украина выиграла женский командный зачет ЧЕ по борьбе, завоевав 8 медалей.
