Владимир Кириченко

Сборная Украины по спортивной борьбе на чемпионате мира U20 в Самокове (Болгария) показала лучший медальный результат за последние три года.

Наша команда завоевала 5 наград: 2 золота, серебро и 2 бронзы. В медальном зачете Украина заняла 6-е место.

В 2023 и 2024 годах украинцы завершали соревнования с четырьмя наградами, а в 2022-м выиграли шесть медалей.

Победу в зачете с 10 медалями одержала сборная США.

Медальный зачет молодежного ЧМ-2025 по спортивной борьбе

1. США – 10 медалей (6 золотых + 2 серебряные + 2 бронзовые)

2. Япония – 11 (5 + 1 + 5)

3 Иран – 20 (2 + 5 + 11)

4. Индия – 9 (2 + 4 + 3)

5. Узбекистан – 6 (2 + 1 + 3)

6. Украина – 5 (2 + 1 + 2)

Напомним, сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала две медали на чемпионате мира U20.