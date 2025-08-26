Украина на молодёжном чемпионате мира в Болгарии показала лучший результат с 2022 года
Наша команда завоевала 5 медалей
Сборная Украины по спортивной борьбе на чемпионате мира U20 в Самокове (Болгария) показала лучший медальный результат за последние три года.
Наша команда завоевала 5 наград: 2 золота, серебро и 2 бронзы. В медальном зачете Украина заняла 6-е место.
В 2023 и 2024 годах украинцы завершали соревнования с четырьмя наградами, а в 2022-м выиграли шесть медалей.
Победу в зачете с 10 медалями одержала сборная США.
Медальный зачет молодежного ЧМ-2025 по спортивной борьбе
1. США – 10 медалей (6 золотых + 2 серебряные + 2 бронзовые)
2. Япония – 11 (5 + 1 + 5)
3 Иран – 20 (2 + 5 + 11)
4. Индия – 9 (2 + 4 + 3)
5. Узбекистан – 6 (2 + 1 + 3)
6. Украина – 5 (2 + 1 + 2)
Напомним, сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала две медали на чемпионате мира U20.
