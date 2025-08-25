Сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала две медали на чемпионате мира U20
Наша команда вошла в топ-7 общего зачета турнира
40 минут назад
Иван Янковский / Фото - Yahoo
В Самокове завершился чемпионат мира U-20 по спортивной борьбе (вольной, женской и греко-римской).
Сборная команда Украины по греко-римской борьбе завоевала две медали.
Чемпионом турнира в весовой категории до 97 кг стал Егор Якушенко, бронзовым призером – Иван Янковский (130 кг).
Отметим, наша команда вошла в топ-7 общего зачёта турнира.