Владимир Кириченко

Сборные России по спортивной борьбе в возрастных категориях U-15, U-17, U-20 и U-23 получили разрешение выступать на международных турнирах под национальным флагом и гимном. Это решение было принято на заседании бюро Объединенного мира борьбы (UWW), которое прошло накануне.

Также это подтвердил вице-президент UWW и глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«...На всех соревнованиях в возрастных категориях россияне будут снова представлены с флагом и гимном. Также рассматривается вопрос о возвращении идентики и на взрослых соревнованиях; пока он остается на повестке дня, и обсуждение продолжится на будущем заседании бюро».

Напомним, с 2022 года сборная России была лишена возможности выступать на международной арене под своим флагом из-за полномасштабного вторжения в Украину. Российские спортсмены выходили на ковер в нейтральном статусе (AIN) или под эгидой UWW.

Ранее был опубликован новый календарь мировых турниров на 2026 год от UWW.