Владимир Кириченко

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в интервью местным СМИ заявил об усилении процедуры перехода российских борцов в другие страны. Теперь для одобрения такого шага требуется положительное решение исполкома организации.

«Мы ужесточили систему изменения гражданства. Теперь в случае такого желания запрос должен пройти через одобрение или неодобрение исполкома федерации».

Отметим, что на Олимпиаде-2024 бывшие российские борцы завоевали три золота и четыре бронзы.

На высшую ступень пьедестала в Париже поднялись Ахмед Тажудинов, Магомед Рамазанов и Разамбек Жамалов. Среди призеров – Чермен Валиев, Магомедхан Магомедов, Даурен Куруглиев и Ислам Дудаев.

