В России ужесточили правила смены спортивного гражданства для своих борцов
Просто так отпускать не будут
около 2 часов назад
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в интервью местным СМИ заявил об усилении процедуры перехода российских борцов в другие страны. Теперь для одобрения такого шага требуется положительное решение исполкома организации.
«Мы ужесточили систему изменения гражданства. Теперь в случае такого желания запрос должен пройти через одобрение или неодобрение исполкома федерации».
Отметим, что на Олимпиаде-2024 бывшие российские борцы завоевали три золота и четыре бронзы.
На высшую ступень пьедестала в Париже поднялись Ахмед Тажудинов, Магомед Рамазанов и Разамбек Жамалов. Среди призеров – Чермен Валиев, Магомедхан Магомедов, Даурен Куруглиев и Ислам Дудаев.
Ранее CAS запретил известному российскому борцу выступать за сборную Узбекистана.
