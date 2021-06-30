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Джокович победил в ремейке финала Wimbledon. Видеообзор матча против Андерсона

Серб сыграл гораздо уверенней, чем во встрече первого круга
Теннис Grand Slam
20:06
Джокович победил в ремейке финала Wimbledon. Видеообзор матча против Андерсона
Новак Джокович и Кевин Андерсон / Фото: пресс-служба Wimbledon

Первая ракетка мира Новак Джокович победил двукратного финалиста турниров Большого шлема Кевина Андерсона во втором круге Wimbledon.

Вашему вниманию видеообзор данного матча.


Матч Джокович – Андерсон стал ремейком финала Wimbledon-2018. Тогда серб также победил в трех сетах (6:2, 6:2, 7:6).

Напомним, в матче первого раунда Джокович уступил первый сет 19-летнему игроку, однако затем исправился и уверенно выиграл встречу. Еще в том поединке серб провел идеальный гейм на подаче.

В третьем круге первый сеянный сыграет против теннисиста с украинскими корнями Дениса Кудлы.

Сергей Остапенко
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Теги

Новак Джокович Кевин Андерсон Wimbledon

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