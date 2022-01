Канада – новый победитель ATP Cup

Принесший Канаде решающее очко Оже-Алльясим / Фото: Getty Images

Сборная Канады выиграла ATP Cup-2022, обыграв в финале Испанию.

Исход решающего противостояния решился в одиночных встречах: сначала Денис Шаповалов выиграл у Пабло Карреньо-Бусты, а затем Феликс Оже-Алльясим обыграл Роберто Баутисту-Агута – 7:6(3), 6:3.

Таким образом, парная встреча на общий исход финального противостояния уже не повлияет.

Канада – третий чемпион ATP Cup после Сербии (2020) и России (2021).

Напомним, «кленовые листья» вышли из группы со сборными Великобритании, Германии и США. Затем в полуфинале они одолели Россию и вот теперь справились с командой Испании, которая выступала на турнире без Рафаэля Надаль.

Состав сборной Канады: Феликс Оже-Алльясим, Денис Шаповалов, Брайан Шнур и Стивен Диаз.

@felixtennis, take a bow!



The World No.11 defeats Roberto Bautista Agut 7-6(3), 6-3 to win the #ATPCup trophy for #TeamCanada pic.twitter.com/jz7TACf3t9