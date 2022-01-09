Канада – новый победитель ATP Cup
Сборная Канады выиграла ATP Cup-2022, обыграв в финале Испанию.
Исход решающего противостояния решился в одиночных встречах: сначала Денис Шаповалов выиграл у Пабло Карреньо-Бусты, а затем Феликс Оже-Алльясим обыграл Роберто Баутисту-Агута – 7:6(3), 6:3.
Таким образом, парная встреча на общий исход финального противостояния уже не повлияет.
Канада – третий чемпион ATP Cup после Сербии (2020) и России (2021).
Напомним, «кленовые листья» вышли из группы со сборными Великобритании, Германии и США. Затем в полуфинале они одолели Россию и вот теперь справились с командой Испании, которая выступала на турнире без Рафаэля Надаль.
Состав сборной Канады: Феликс Оже-Алльясим, Денис Шаповалов, Брайан Шнур и Стивен Диаз.
@felixtennis, take a bow!— ATPCup (@ATPCup) January 9, 2022
The World No.11 defeats Roberto Bautista Agut 7-6(3), 6-3 to win the #ATPCup trophy for #TeamCanada pic.twitter.com/jz7TACf3t9
Комментарии 1
Денис и Феликс, надеюсь на то, что у вас будет хороший теннисный год. Спасибо за эмоции, за хороший теннис и успехов в дальнейшем!