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Канада – новый победитель ATP Cup

В финале «кленовые листья» одолели Испанию
Теннис ATP
09 января 12:58
Канада – новый победитель ATP Cup
Принесший Канаде решающее очко Оже-Алльясим / Фото: Getty Images

Сборная Канады выиграла ATP Cup-2022, обыграв в финале Испанию.

Исход решающего противостояния решился в одиночных встречах: сначала Денис Шаповалов выиграл у Пабло Карреньо-Бусты, а затем Феликс Оже-Алльясим обыграл Роберто Баутисту-Агута – 7:6(3), 6:3.

Таким образом, парная встреча на общий исход финального противостояния уже не повлияет.

Канада – третий чемпион ATP Cup после Сербии (2020) и России (2021).

Напомним, «кленовые листья» вышли из группы со сборными Великобритании, Германии и США. Затем в полуфинале они одолели Россию и вот теперь справились с командой Испании, которая выступала на турнире без Рафаэля Надаль.

Состав сборной Канады: Феликс Оже-Алльясим, Денис Шаповалов, Брайан Шнур и Стивен Диаз.

Сергей Остапенко
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Теги

Феликс Оже-Альяссим Денис Шаповалов

Комментарии 1

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9 января 2022г. 17:42
От всей души желал победы Феликсу и Денису - Канаде как стране и отдельным теннисистам, которые после такого успеха обретут уверенность в своём теннисе и своих силах - им всегда не хватало опыта побед, громких и серьёзных.
Денис и Феликс, надеюсь на то, что у вас будет хороший теннисный год. Спасибо за эмоции, за хороший теннис и успехов в дальнейшем!
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