Хуркач с трудом обыграл главную сенсацию Masters в Париже

Поляк вышел в четвертьфинал турнира

Фото: пресс-служба турнира

Десятая ракетка мира Хуберт Хуркач пробился в четвертьфинал Masters в Париже, обыграв 58-го номера мирового рейтинга Доминика Кепфера – 4:6, 7:5, 6:2.

Матч продолжался 2 часа и 8 минут. За это время Хуркач выполнил 18 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов. Его соперник сделал 3 эйса, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также выиграл 3 гейма на приеме.

Hubi Happiness @HubertHurkacz reaches the QFs in Paris for a first time, finishing off lucky loser Koepfer 4-6, 7-5, 6-2.#RolexParisMasters pic.twitter.com/r3MBiQkij9 — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 4, 2021

Соперником Хуркача в четвертьфинале станет австралиец Джеймс Дакворт.

Что касается Кепфера, то он стал одной из главных сенсаций турнира. Немец попал в основу как «лаки-лузер», но затем сумел пройти Энди Маррея, отыграв семь матчболов, и 11-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима.

Напомним, ранее с Masters в Париже снялись Стефанос Циципас и Гаэль Монфис.