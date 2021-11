Хуркач с трудом обыграл главную сенсацию Masters в Париже

Фото: пресс-служба турнира

Десятая ракетка мира Хуберт Хуркач пробился в четвертьфинал Masters в Париже, обыграв 58-го номера мирового рейтинга Доминика Кепфера – 4:6, 7:5, 6:2.

Матч продолжался 2 часа и 8 минут. За это время Хуркач выполнил 18 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов. Его соперник сделал 3 эйса, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также выиграл 3 гейма на приеме.

Hubi Happiness @HubertHurkacz reaches the QFs in Paris for a first time, finishing off lucky loser Koepfer 4-6, 7-5, 6-2.#RolexParisMasters pic.twitter.com/r3MBiQkij9