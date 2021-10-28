Костюк – третья украинка в четвертьфинале турнира WTA в Клуж-Напоке

19-летняя теннисистка в двух партиях обыграла Мону Бартель

Фото: БТУ

55-я ракетка мира Марта Костюк пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния, обыграв немецкую теннисистку Мону Бартель – 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 12 минут. За это время Костюк выполнила 5 подач навылет, допустила 1 двойню ошибку и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 7 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Это была первая очная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Костюк может стать сенсационная чемпионка US Open Эмма Радукану, однако для этого британке необходимо пройти местную теннисистку Ану Богдан.

Напомним, ранее в четвертьфинал турнира в Трансильвании вышли Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Еще хотя бы одна победа на этих соревнованиях позволит Костюк с новой недели обновить личный рекорд в одиночном рейтинге WTA. При самых благоприятных обстоятельствах 19-летняя украинка может даже попасть в топ-50 рейтинга.