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Марченко: «Еле сдерживал слезы, когда Стаховский прощался со сборной Украины»

Илья надеется, что Сергей вернется в команду в роли капитана
Теннис Кубок Дэвиса
12:31
Марченко: «Еле сдерживал слезы, когда Стаховский прощался со сборной Украины»
Илья Марченко / Фото: ФТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко отреагировал на решение Сергея Стаховского завершить карьеру в сборной Украины:

Из всей команды я с Серегой провел больше всего времени на корте. За все время, что я играл за сборную, только раз его не было. Это огромная потеря. Он был настоящим лидером все это время и на корте, и вне его. У меня не всегда получалось его поддерживать, и были матчи, когда Стах буквально в одиночку тащил сборную. Я еле сдерживал слезы, когда он прощался с командой на последнем ужине.

Для меня матчи Кубка Дэвиса всегда вызывали очень положительные эмоции независимо от результата. После его ухода уже все будет по-другому. Очень грустно. Надеюсь, он когда-нибудь вернется в роли капитана. Но вряд ли, конечно, я к тому времени буду еще выступать за сборную. Большущее спасибо Сереге, что он все это время был с нами.

Напомним, что украинцы на Кубке Дэвиса уступили национальной команде Норвегии.

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
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