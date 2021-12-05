Марченко: «Еле сдерживал слезы, когда Стаховский прощался со сборной Украины»

Илья Марченко / Фото: ФТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко отреагировал на решение Сергея Стаховского завершить карьеру в сборной Украины:



Для меня матчи Кубка Дэвиса всегда вызывали очень положительные эмоции независимо от результата. После его ухода уже все будет по-другому. Очень грустно. Надеюсь, он когда-нибудь вернется в роли капитана. Но вряд ли, конечно, я к тому времени буду еще выступать за сборную. Большущее спасибо Сереге, что он все это время был с нами.