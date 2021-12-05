Рууд: «Чувствую себя виноватым, что Стаховскому пришлось так заканчивать»
Марченко: «Еле сдерживал слезы, когда Стаховский прощался со сборной Украины»
Илья надеется, что Сергей вернется в команду в роли капитана
12:31
Илья Марченко / Фото: ФТУ
Первая ракетка Украины Илья Марченко отреагировал на решение Сергея Стаховского завершить карьеру в сборной Украины:
Из всей команды я с Серегой провел больше всего времени на корте. За все время, что я играл за сборную, только раз его не было. Это огромная потеря. Он был настоящим лидером все это время и на корте, и вне его. У меня не всегда получалось его поддерживать, и были матчи, когда Стах буквально в одиночку тащил сборную. Я еле сдерживал слезы, когда он прощался с командой на последнем ужине.
Для меня матчи Кубка Дэвиса всегда вызывали очень положительные эмоции независимо от результата. После его ухода уже все будет по-другому. Очень грустно. Надеюсь, он когда-нибудь вернется в роли капитана. Но вряд ли, конечно, я к тому времени буду еще выступать за сборную. Большущее спасибо Сереге, что он все это время был с нами.
Напомним, что украинцы на Кубке Дэвиса уступили национальной команде Норвегии.
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