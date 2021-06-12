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Маррей – о матче Джокович – Надаль: «Само совершенство. Лучшего тенниса на грунте быть не может»

Энди остался в восторге от встречи легендарных игроков
Теннис Grand Slam
12:50
Маррей – о матче Джокович – Надаль: «Само совершенство. Лучшего тенниса на грунте быть не может»
Фото: tennisworldusa.org

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей поделился впечатлениями в Twitter от полуфинального матча Roland Garros, в котором встретились Новак Джокович и Рафаэль Надаль:

Лучшего тенниса на грунте и быть не может! Само совершенство.

Напомним, что первая ракетка мирового рейтинга Джокович, который одолел «Короля грунта», в финале сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Энди Маррей Новак Джокович Рафаэль Надаль

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