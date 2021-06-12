Матч Джоковича и Надаля затмил старт Евро-2020. Это было настолько круто, что зрителей даже не рискнули выгнать с трибун
Маррей – о матче Джокович – Надаль: «Само совершенство. Лучшего тенниса на грунте быть не может»
Энди остался в восторге от встречи легендарных игроков
12:50
Фото: tennisworldusa.org
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей поделился впечатлениями в Twitter от полуфинального матча Roland Garros, в котором встретились Новак Джокович и Рафаэль Надаль:
You cannot play better clay court tennis than this. It’s perfect.— Andy Murray (@andy_murray) June 11, 2021
@DjokerNole @RafaelNadal @rolandgarros
Лучшего тенниса на грунте и быть не может! Само совершенство.
Напомним, что первая ракетка мирового рейтинга Джокович, который одолел «Короля грунта», в финале сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
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