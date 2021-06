Маррей – о матче Джокович – Надаль: «Само совершенство. Лучшего тенниса на грунте быть не может»

Фото: tennisworldusa.org

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей поделился впечатлениями в Twitter от полуфинального матча Roland Garros, в котором встретились Новак Джокович и Рафаэль Надаль:



You cannot play better clay court tennis than this. It’s perfect.

@DjokerNole @RafaelNadal @rolandgarros