Шварцман переиграл экс-первую ракетку мира на турнире в Антверпене
Маррей: «В ключевых эпизодах поединков я должен действовать более собранно»
Британский теннисист оценил свою игру против Диего Шварцмана
Фото: пресс-служба турнира в Антверпене
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей оценил свою игру на турнире серии АТР 250 в Антверпене, где он обыграл Фрэнсиса Тиафу, а затем уступил Диего Шварцману. Слова британца приводит пресс-служба АТР:
«Самое важное в спорте – результат. Не имеет значения, насколько хороший теннис ты показал, если в итоге все равно проиграл. Нужно выигрывать матчи даже в том случае, если не удается продемонстрировать свой максимум. Иногда у меня это получается, но хотелось бы чаще.
В ключевых эпизодах поединков я должен действовать более собранно. Также важно не терять баланс. Во встрече с Диего я слишком часто выходил к сетке. Это могло бы сработать в других матчах, но в этом ничего не дало.
Конечно, невозможно полностью избавиться от ошибок. Однако следует четко понимать, из-за чего ты зарабатываешь очки и почему их проигрываешь».
Ранее Маррей заявил, что готов соревноваться с лучшими теннисистами современности.
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