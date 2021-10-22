Маррей: «В ключевых эпизодах поединков я должен действовать более собранно»

Фото: пресс-служба турнира в Антверпене

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей оценил свою игру на турнире серии АТР 250 в Антверпене, где он обыграл Фрэнсиса Тиафу, а затем уступил Диего Шварцману. Слова британца приводит пресс-служба АТР:

В ключевых эпизодах поединков я должен действовать более собранно. Также важно не терять баланс. Во встрече с Диего я слишком часто выходил к сетке. Это могло бы сработать в других матчах, но в этом ничего не дало.

Конечно, невозможно полностью избавиться от ошибок. Однако следует четко понимать, из-за чего ты зарабатываешь очки и почему их проигрываешь».