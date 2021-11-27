Медведев: «Надеемся, что сможем совершить маленькое чудо»

Украина уступает Норвегии 0:2 после первого игрового дня

Фото: ФТУ

Капитан сборной Украины в Кубке Дэвиса Андрей Медведев не теряет оптимизма в преддверии второго игрового дня матчевого противостояния против Норвегии.

После поражений в одиночных встречах Ильи Марченко и Виталия Сачко Украина уступает 0:2:

«Попытаемся играть шаг за шагом, попытаемся как-то обыграть Рууда в одиночке, если одолеем его в паре. Теннис – это такая интересная игра, что 0:2 – еще не конец матча. Мы это знаем и надеемся, что сможем совершить маленькое чудо».

Чтобы сохранить шансы на выход в квалификацию финала Кубка Дэвиса, сегодня, 27 ноября, украинцам необходимо выиграть один парный и два одиночных поединка.

Напомним, матч с Норвегией может стать последним в сборной для Сергея Стаховского.