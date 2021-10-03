Монфис нашел позитив после поражения в финале турнира в Софии

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20-я ракетка мира Гаэль Монфис прокомментировал поражение от Янника Синнера в финале турнира в Софии.

Француз отметил, что он уже 17 лет подряд выходит минимум в один финал турнира АТР. Слова Монфиса приводит L’Équipe:

17 сезонов подряд с минимум одним финалом – я этому рад, хотя играю не ради этого. Всегда говорили, что Гаэль то, Гаэль это, но в итоге я 17 лет хотя бы раз в финале. 17 сезонов и больше, как я понимаю, только у нас с Рафой и Роджером. Поэтому для меня лестно быть рядом с ними».