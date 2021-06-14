Циципас снялся с травяного турнира в Галле
Муратоглу: «Циципасу надо извлечь из этого урок и стать еще лучше»
Именитый тренер – о финале Roland Garros
16:59
Патрик Муратоглу / фото - Getty Images
Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу в своем Instagram обратился к 4-й ракетке мира Стефаносу Циципасу, который потерпел поражение от рук Новака Джоковича в недавнем финале Roland Garros.
«Теннис – грубый и жестокий вид спорта. Нам приходится с этим мириться. Важнее всего – постоянно совершенствоваться и расти над собой. И неважно, победишь ты, а ты много выигрывал в последнее время, или проиграешь, как произошло вчера, тебе надо извлечь из всего этого урок и стать еще лучше. Мы очень гордимся тобой, Стеф».
Напомним, Циципас снялся с турнира в Галле.
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