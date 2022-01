Победы Свитолиной и Костюк, заруба Калининой и разгром Цуренко. Как украинки стартовали на Australian Open

Элина Свитолина / Фото - twitter.com/AustralianOpen

Пока вы спали и просыпались, Украина стартовала на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. Уже становится неприятной традицией, что в мужской сетке «шлемов» у нас нет представителей, а вот в женской – сразу пятеро: Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

Так совпало, что все они оказались в верхней части сетки, поэтому вместе стартовали уже в первый день соревнований. Итог не очень утешительный – во второй круг шагнули только Свитолина и Костюк, остальные быстро сошли с дистанции.

Элина Свитолина – Фиона Ферро 6:1, 7:6 (4)

Перед стартом на Australian Open Свитолина в этом году не выиграла ни одного матча, поочередно на турнирах в Аделаиде проиграв Анастасии Гасановой и Мэдисон Киз. Однако с соперницей на старте «мэйджора» в Мельбурне повезло – Фиона Ферро в последнее время тоже не блещет результатами.

Более того, Свитолина не так давно – в конце августа прошлого года – уже побеждала эту соперницу на хардовом турнире в Чикаго. После матча украинка намекнула, что хорошо знала, чего ожидать от этой соперницы.

Выживать Свитолиной пришлось во втором сете, поскольку первую партию она выиграла практически без борьбы. Соперница даже подавала на то, чтобы перевести игру в решающую партию при счете 5:4, но не справилась с волнением, как и на тай-брейке, не удержав преимущество 3:2.

В ключевые моменты Свитолина хорошо подавала и на протяжении всего матча гораздо чаще соперницы выходила к сетке, в итоге реализовав 14 из 18-ти нет-болов.

Во втором круге Australian Open Свитолина сыграет против еще одной француженки 110-й ракетки мира Армони Тан, которая в первом раунде неожиданно выбила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

Марта Костюк – Диан Парри 6:1, 7:6 (2)

Практически с идентичным счетом свой матч первого круга выиграла и Марта Костюк. Ее соперницей тоже была француженка – 114-я ракетка мира Диан Парри, – которая получила от организаторов wild card.

В отличие от Свитолиной, перед стартом австралийского «мэйджора» Костюк показала, что находится в неплохой форме, на турнире в Аделаиде успев переиграть крепкую американку Шелби Роджерс и только в трех сетах проиграв Кори Гофф.

В матче против Парри Костюк играла в свой традиционный агрессивный теннис, за полтора часа игры настреляв 33 виннерса против всего лишь 14-ти у соперницы. Но надежности при этом не хватало – 31 невынужденная ошибка даже при условии такого большого количества чисто выигранных мячей это много.

Однако уровень соперницы позволял столько ошибаться. Во втором круге будет сложнее – Костюк будет противостоять 32-я сеянная испанка Сара Соррибес-Тормо.

Ангелина Калинина – Джессика Пегула 6:4, 6:7 (1), 5:7

Калинина сейчас является второй ракеткой Украины и благодаря успехам прошлого лета стоит в рейтинге даже выше, чем Костюк, однако с соперницей ей повезло гораздо меньше, чем Марте. Американка Джессика Пегула в прошлом году на австралийском «мэйджоре» играла в четвертьфинале, по пути в который одолела Свитолину.

На этому турнире Пегула посеяна под 21-м номером и по сетке претендует как минимум на выход в четвертый круг, но Калинина смогла ей оказать достойное сопротивление и была близка к победе. Выиграв первую партию, украинка была близка к тому, чтобы сделать брейк уже в дебютном гейме второго сета, но не реализовала свой шанс. Тай-брейк второй партии внес перелом в игру, но уступая с брейком уже в решающем сете Калинина неожиданно прибавила и была близка к тому, чтобы все решить в 13-м гейме.

Однако уступая 5:6, украинка снова не использовала брейк-поинты и позволила сопернице закрыть матч с первого же матчбола.

Обидное поражение, но Калинина показала, что ее стремительный прорыв в топ-50 не является стечением обстоятельств благодаря успешной игре на турнирах серии ITF, и в будущем она способна играть на равных с топ-соперницами.

Даяна Ястремская – Мэдисон Бренгл 1:6, 6:0, 0:5

Сама американка на прошлой неделе снялась по ходу матча против Элисон Риск на турнире в Аделаиде, но сейчас со здоровьем у нее все было хорошо, а Ястремская в конце третьего сета травмировала то ли левое плечо, то ли шею, и не смогла продолжить встречу. Но шансов на победу все равно не было – она уступала 0:5 и катастрофически много ошибалась. 60 (!) невынужденных ошибок за весь матч при 31 виннерсе помешают победить в любом матче на турнире «Большого шлема», хотя соперница при этом пробила только один раз навылет и 12 раз ошиблась. То есть, грубо говоря, задачей Бренгл в этой встрече было просто перебивать мячи, а Ястремская делала за нее все сама.

Yastremska pointing at her back indicating she has been backed by people who don’t want to lose their money before retiring on MP. pic.twitter.com/kw5peG7OjE