Победы Свитолиной и Костюк, заруба Калининой и разгром Цуренко. Как украинки стартовали на Australian Open
Пока вы спали и просыпались, Украина стартовала на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. Уже становится неприятной традицией, что в мужской сетке «шлемов» у нас нет представителей, а вот в женской – сразу пятеро: Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.
Так совпало, что все они оказались в верхней части сетки, поэтому вместе стартовали уже в первый день соревнований. Итог не очень утешительный – во второй круг шагнули только Свитолина и Костюк, остальные быстро сошли с дистанции.
Элина Свитолина – Фиона Ферро 6:1, 7:6 (4)
Перед стартом на Australian Open Свитолина в этом году не выиграла ни одного матча, поочередно на турнирах в Аделаиде проиграв Анастасии Гасановой и Мэдисон Киз. Однако с соперницей на старте «мэйджора» в Мельбурне повезло – Фиона Ферро в последнее время тоже не блещет результатами.
Более того, Свитолина не так давно – в конце августа прошлого года – уже побеждала эту соперницу на хардовом турнире в Чикаго. После матча украинка намекнула, что хорошо знала, чего ожидать от этой соперницы.
«Да, я знала, что Ферро – большой боец. Я знала, чего ожидать, и знала, что мне нужно будет показать свой лучший теннис. Здесь каждая соперница хочет тебя обыграть. Ты просто стараешься выжить и выиграть».
Выживать Свитолиной пришлось во втором сете, поскольку первую партию она выиграла практически без борьбы. Соперница даже подавала на то, чтобы перевести игру в решающую партию при счете 5:4, но не справилась с волнением, как и на тай-брейке, не удержав преимущество 3:2.
Moving forward— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2022
@ElinaSvitolina battles past Fiona Ferro 6-1, 7-6(4).#AusOpen #AO2022@wwos @espn @Eurosport @wowowtennis pic.twitter.com/B4EVbr1MBq
В ключевые моменты Свитолина хорошо подавала и на протяжении всего матча гораздо чаще соперницы выходила к сетке, в итоге реализовав 14 из 18-ти нет-болов.
«Я очень довольна сегодняшним матчем. Перед турниром я провела не так много матчей, но я много тренировалась. Я действительно довольна тем, какой уровень тенниса сегодня показала», – призналась после матча украинка.
Во втором круге Australian Open Свитолина сыграет против еще одной француженки 110-й ракетки мира Армони Тан, которая в первом раунде неожиданно выбила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.
Марта Костюк – Диан Парри 6:1, 7:6 (2)
Практически с идентичным счетом свой матч первого круга выиграла и Марта Костюк. Ее соперницей тоже была француженка – 114-я ракетка мира Диан Парри, – которая получила от организаторов wild card.
В отличие от Свитолиной, перед стартом австралийского «мэйджора» Костюк показала, что находится в неплохой форме, на турнире в Аделаиде успев переиграть крепкую американку Шелби Роджерс и только в трех сетах проиграв Кори Гофф.
В матче против Парри Костюк играла в свой традиционный агрессивный теннис, за полтора часа игры настреляв 33 виннерса против всего лишь 14-ти у соперницы. Но надежности при этом не хватало – 31 невынужденная ошибка даже при условии такого большого количества чисто выигранных мячей это много.
Однако уровень соперницы позволял столько ошибаться. Во втором круге будет сложнее – Костюк будет противостоять 32-я сеянная испанка Сара Соррибес-Тормо.
Ангелина Калинина – Джессика Пегула 6:4, 6:7 (1), 5:7
Калинина сейчас является второй ракеткой Украины и благодаря успехам прошлого лета стоит в рейтинге даже выше, чем Костюк, однако с соперницей ей повезло гораздо меньше, чем Марте. Американка Джессика Пегула в прошлом году на австралийском «мэйджоре» играла в четвертьфинале, по пути в который одолела Свитолину.
На этому турнире Пегула посеяна под 21-м номером и по сетке претендует как минимум на выход в четвертый круг, но Калинина смогла ей оказать достойное сопротивление и была близка к победе. Выиграв первую партию, украинка была близка к тому, чтобы сделать брейк уже в дебютном гейме второго сета, но не реализовала свой шанс. Тай-брейк второй партии внес перелом в игру, но уступая с брейком уже в решающем сете Калинина неожиданно прибавила и была близка к тому, чтобы все решить в 13-м гейме.
Однако уступая 5:6, украинка снова не использовала брейк-поинты и позволила сопернице закрыть матч с первого же матчбола.
Обидное поражение, но Калинина показала, что ее стремительный прорыв в топ-50 не является стечением обстоятельств благодаря успешной игре на турнирах серии ITF, и в будущем она способна играть на равных с топ-соперницами.
Даяна Ястремская – Мэдисон Бренгл 1:6, 6:0, 0:5
«Неуправляемый ураган. Чистая психология и разбаллансированность внутри, в голове. Потенциал бешеный. Жаль», – это слова украинского бизнесмена и теннисного мецената Юрия Сапронова о Даяне Ястремской после ее поражения от Мэдисон Бренгл.
Сама американка на прошлой неделе снялась по ходу матча против Элисон Риск на турнире в Аделаиде, но сейчас со здоровьем у нее все было хорошо, а Ястремская в конце третьего сета травмировала то ли левое плечо, то ли шею, и не смогла продолжить встречу. Но шансов на победу все равно не было – она уступала 0:5 и катастрофически много ошибалась. 60 (!) невынужденных ошибок за весь матч при 31 виннерсе помешают победить в любом матче на турнире «Большого шлема», хотя соперница при этом пробила только один раз навылет и 12 раз ошиблась. То есть, грубо говоря, задачей Бренгл в этой встрече было просто перебивать мячи, а Ястремская делала за нее все сама.
Yastremska pointing at her back indicating she has been backed by people who don’t want to lose their money before retiring on MP. pic.twitter.com/kw5peG7OjE— Reservoir Duck (@DuckDaBlackSwan) January 17, 2022
Очевидно, что Даяне пока что так и не удалось найти баланс в своей игре после возвращения в теннис, хотя и психологических проблем у нее сейчас хватает. Выиграть партию 6:0, переломив матч, а затем все пустить на самотек еще надо было умудриться. Но мы пока не знаем, насколько серьезным является повреждение Ястремской, поэтому в начале сезона просто пожелаем ей здоровья.
Тот самый единственный виннер Бренгл
Sure. Brengle's one (1) winner against Yastremska.#AusOpen https://t.co/uoyhOwwiQi pic.twitter.com/14uykQhvuk— Tennis GIFs (@tennis_gifs) January 17, 2022
Эшли Барти – Леся Цуренко 6:0, 6:1
Цуренко единственной из украинских теннисисток пробилась в основную сетку Australian Open через квалификацию. И это уже можно считать успехом. Цуренко по-прежнему находится за пределами первой сотни мирового рейтинга, и, несмотря на замучившие ее травмы, отчаянно пытается вернуться.
В квалификации Леся переиграла всех соперниц в двух сетах, но со жребием основы катастрофически не повезло. Первая ракетка мира Эшли Барти уже на старте сезона демонстрирует космическую форму. На позапрошлой неделе она в одну калитку выиграла 500-сотник в Аделаиде, на запчасти разобрав Кенин, Швентек и Рыбакину, поэтому с Цуренко у нее не возникло вообще никаких проблем.
Artist at work @ashbarty | #AusOpenpic.twitter.com/uPcyTJFBVd— wta (@WTA) January 17, 2022
За менее чем час игры украинка выиграла только один гейм, но вряд ли расстроилась после такого разгрома. До результата 2020 года, когда Леся зарубилась с Барти в Мельбурне в трех сетах еще очень далеко, но ей нужно продолжать работать, чтобы для начала вернуться на турниры WTA.
Statement made— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2022
@ashbarty drops just one game on her way to a 6-0 6-1 victory against Lesia Tsurenko to reach the #AusOpen second round.
: @wwos @espn @Eurosport @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/OgTOXyun1c
Барти во втором круге ждет итальянка Луция Бронцетти, но уже сейчас очень трудно предположить, что такую австралийку удастся кому-то остановить. Азве что она навредит сама себе – ее мотивация впервые выиграть домашний Grand Slam сейчас зашкаливает.