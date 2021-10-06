Сенсационная чемпионка US Open очень сдержанно говорит о своем успехе

Эмма Радукану вернулась к тренировкам и настраивается на заключительную часть сезона

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Британская теннисистка Эмма Радукану очень сдержанно рассказывает о сенсационной победе на US Open.

22-я ракетка мира заявила, что к успеху ее привело отсутствие лишних мыслей. Слова 18-летней теннисистки приводит Eurosport:

«Если честно, мне бы вообще не хотелось что-либо менять. К победе на Открытом чемпионате США меня привело отсутствие лишних мыслей. Не собираюсь концентрироваться на каких-то дополнительных вещах. Останусь прежней и буду заниматься любимым делом. Я провела очень классные три недели в Нью-Йорке. Испытала множество потрясающих эмоций. Сейчас я вернулась к тренировкам и жду новых соревнований».

Радукану заявилась на турнир WTA-250 в Линце, который пройдет в одно время с Итоговым турниром, куда британка все еще имеет теоретические шансы квалифицироваться.