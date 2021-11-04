Надаль не квалифицировался на итоговый Итоговый турнир впервые с 2004 года
Надаль выступит на выставочном турнире в Абу-Даби
Испанец восстановился после травмы
Рафаэль Надаль / Фото: ATP
Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль заявился на выставочный турнир в Абу-Даби, который пройдет с 16 по 18 декабря.
Official: Rafael Nadal is committed to the Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi, 16-18 December.— Michal Samulski (@MichalSamulski) November 4, 2021
Players’ field incl.
Rafael Nadal
Dominic Thiem
Casper Ruud
Denis Shapovalov
Emma Raducanu
Belinda Bencic
*2 more players of men’s event to be announced
Испанец, который из-за травмы левой стопы говорил о досрочном завершение сезона, все же выйдет на корт в текущем году.
Отметим, что 20-кратный чемпион турниров Большого Шлема впервые за 17 лет не квалифицировался на Итоговый турнир.
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