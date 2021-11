Надаль выступит на выставочном турнире в Абу-Даби

Рафаэль Надаль / Фото: ATP

Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль заявился на выставочный турнир в Абу-Даби, который пройдет с 16 по 18 декабря.



Official: Rafael Nadal is committed to the Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi, 16-18 December.



Players’ field incl.

Rafael Nadal

Dominic Thiem

Casper Ruud

Denis Shapovalov

Emma Raducanu

Belinda Bencic

*2 more players of men’s event to be announced