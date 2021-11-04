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Надаль выступит на выставочном турнире в Абу-Даби

Испанец восстановился после травмы
Теннис ATP
12:41
Надаль выступит на выставочном турнире в Абу-Даби
Рафаэль Надаль / Фото: ATP

Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль заявился на выставочный турнир в Абу-Даби, который пройдет с 16 по 18 декабря.

Испанец, который из-за травмы левой стопы говорил о досрочном завершение сезона, все же выйдет на корт в текущем году.

Отметим, что 20-кратный чемпион турниров Большого Шлема впервые за 17 лет не квалифицировался на Итоговый турнир.

Олег Шумейко-младший
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