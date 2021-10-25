Мугуруса: «С большим воодушевлением приехала в Москву»
Швентек, Мугуруса и Бадоса гарантировали себе участие на Итоговом турнире
Осталось еще 1 вакантное место на турнире в Гвадалахаре
Ига Швентек / Фото: j48tennis.net
Еще три теннисистки квалифицировались на Итоговый турнир.
Ига Швентек, Гарбинье Мугуруса и Паула Бадоса дополнили состав участниц соревнований в Гвадалахаре. Бадоса и Швентек впервые выступят на Итоговом, для Мугурусы это уже будет четвертое выступление.
Вакантным осталось всего одно место. На него претендуют Онс Жабер и Анетт Контавейт.
Напомним, что первая ракетка мира Эшли Барти решила не принимать участие в последнем турнире сезона.
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