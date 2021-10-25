Швентек, Мугуруса и Бадоса гарантировали себе участие на Итоговом турнире

Осталось еще 1 вакантное место на турнире в Гвадалахаре

Ига Швентек / Фото: j48tennis.net

Еще три теннисистки квалифицировались на Итоговый турнир.



Ига Швентек, Гарбинье Мугуруса и Паула Бадоса дополнили состав участниц соревнований в Гвадалахаре. Бадоса и Швентек впервые выступят на Итоговом, для Мугурусы это уже будет четвертое выступление.

Вакантным осталось всего одно место. На него претендуют Онс Жабер и Анетт Контавейт.

Напомним, что первая ракетка мира Эшли Барти решила не принимать участие в последнем турнире сезона.