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Швентек, Мугуруса и Бадоса гарантировали себе участие на Итоговом турнире

Осталось еще 1 вакантное место на турнире в Гвадалахаре
Теннис WTA
21:33
Швентек, Мугуруса и Бадоса гарантировали себе участие на Итоговом турнире
Ига Швентек / Фото: j48tennis.net

Еще три теннисистки квалифицировались на Итоговый турнир.

Ига Швентек, Гарбинье Мугуруса и Паула Бадоса дополнили состав участниц соревнований в Гвадалахаре. Бадоса и Швентек впервые выступят на Итоговом, для Мугурусы это уже будет четвертое выступление.

Вакантным осталось всего одно место. На него претендуют Онс Жабер и Анетт Контавейт.

Напомним, что первая ракетка мира Эшли Барти решила не принимать участие в последнем турнире сезона.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Ига Швентек Гарбинье Мугуруса Паула Бадоса

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