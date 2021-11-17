Синнер – о матче против Медведева: «Хочется выйти в полуфинал»

В своем стартовом матче итальянец разнес Гуркача

Янник Синнер / фото - Getty Images

11-я ракетка мира, итальянец Янник Синнер, заменивший своего соотечественника Маттео Берреттини, добыл свою первую победу на Итоговом турнире в Турине, обыграв Хуберта Гуркача во втором матче Красной группы.

В интервью пресс-службе ATP Синнер поделился ожиданиями от следующего матча, в котором он сыграет против лидера группы, 2-й ракетки мира Даниила Медведева.

«Я концентрируюсь на своем следующем матче и постараюсь показать отличный теннис. Это моя первая цель, потому что, если хочешь обыграть Даниила, нужно показывать максимум. Он №2 в мире, в этом году выиграл «Шлем» и еще несколько турниров, так что это будет трудная задача. Сейчас я просто рад, что меня ждет такой матч. Завтра я потренируюсь, а дальше посмотрим. Конечно, хочется выйти в полуфинал, но здесь восемь лучших игроков мира, со мной – девять. Тут любой матч выиграть очень сложно».

Напомним, в своем предыдущем матче Медведев победил Зверева во втором матче группы.