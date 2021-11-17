Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Синнер – о матче против Медведева: «Хочется выйти в полуфинал»

В своем стартовом матче итальянец разнес Гуркача
Теннис ATP
11:59
Синнер – о матче против Медведева: «Хочется выйти в полуфинал»
Янник Синнер / фото - Getty Images

11-я ракетка мира, итальянец Янник Синнер, заменивший своего соотечественника Маттео Берреттини, добыл свою первую победу на Итоговом турнире в Турине, обыграв Хуберта Гуркача во втором матче Красной группы.

В интервью пресс-службе ATP Синнер поделился ожиданиями от следующего матча, в котором он сыграет против лидера группы, 2-й ракетки мира Даниила Медведева.

«Я концентрируюсь на своем следующем матче и постараюсь показать отличный теннис. Это моя первая цель, потому что, если хочешь обыграть Даниила, нужно показывать максимум. Он №2 в мире, в этом году выиграл «Шлем» и еще несколько турниров, так что это будет трудная задача.

Сейчас я просто рад, что меня ждет такой матч. Завтра я потренируюсь, а дальше посмотрим. Конечно, хочется выйти в полуфинал, но здесь восемь лучших игроков мира, со мной – девять. Тут любой матч выиграть очень сложно».

Напомним, в своем предыдущем матче Медведев победил Зверева во втором матче группы.

 

Источник: Sports.ru Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Янник Синнер Даниил Медведев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Синнер занял место Берреттини на Итоговом турнире и нанес второе поражение Гуркачу
Синнер занял место Берреттини на Итоговом турнире и нанес второе поражение Гуркачу
Теннис ATP
07:44
Зверев – о поражении от Медведева: «Я еще не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул»
Зверев – о поражении от Медведева: «Я еще не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул»
Теннис ATP
16 ноября 21:39
Медведев стал первым полуфиналистом Итогового чемпионата ATP
Медведев стал первым полуфиналистом Итогового чемпионата ATP
Теннис ATP
16 ноября 19:59
«Не зажало, но руки трясутся». Медведев подвел итоги матча против Зверева
«Не зажало, но руки трясутся». Медведев подвел итоги матча против Зверева
Теннис ATP
16 ноября 19:32
Медведев с трудом обыграл Зверева и закрепился в топе группы Итогового турнира
Медведев с трудом обыграл Зверева и закрепился в топе группы Итогового турнира
Теннис ATP
16 ноября 18:39
Медведев – о стартовой победе на Итоговом: «На этом корте все решает хороший удар»
Медведев – о стартовой победе на Итоговом: «На этом корте все решает хороший удар»
Теннис ATP
14 ноября 17:48

Новости: Теннис

Кафельников против того, чтобы футбольные сборные Украины и России разводили при жеребьевке
Кафельников против того, чтобы футбольные сборные Украины и России разводили при жеребьевке
12:29
Синнер – о матче против Медведева: «Хочется выйти в полуфинал»
Синнер – о матче против Медведева: «Хочется выйти в полуфинал»
ATP
11:59
Федерер: «Хочу в последний раз увидеть, на что я способен, и попрощаться с теннисом»
Федерер: «Хочу в последний раз увидеть, на что я способен, и попрощаться с теннисом»
ATP
10:59
Контавейт: «С Мугурусой будет очень сложно, но я готова к новой встрече»
Контавейт: «С Мугурусой будет очень сложно, но я готова к новой встрече»
WTA
09:48
Мугуруса: «После того, как я проиграла первый матч в группе, я уже смотрела обратные рейсы»
Мугуруса: «После того, как я проиграла первый матч в группе, я уже смотрела обратные рейсы»
WTA
09:30
Синнер занял место Берреттини на Итоговом турнире и нанес второе поражение Гуркачу
Синнер занял место Берреттини на Итоговом турнире и нанес второе поражение Гуркачу
ATP
07:44
Контавейт вышла в финал Итогового турнира, выиграв у Саккари
Контавейт вышла в финал Итогового турнира, выиграв у Саккари
WTA
07:31
Мугуруса обыграла Бадосу в полуфинале Итогового турнира
Мугуруса обыграла Бадосу в полуфинале Итогового турнира
WTA
07:21
Зверев – о поражении от Медведева: «Я еще не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул»
Зверев – о поражении от Медведева: «Я еще не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул»
ATP
16 ноября 21:39
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
60
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
3
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 12:36
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
20:30
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
18 ноября 18:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
18 ноября 20:00
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
19 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
19 ноября 19:00
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
19 ноября 19:30
Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
WEB
Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
20 ноября 06:02
Артем Далакян vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
WEB
Артем Далакян vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
20 ноября 21:00
Теренс Кроуфорд vs Шон Портер. Онлайн трансляция
WEB
Теренс Кроуфорд vs Шон Портер. Онлайн трансляция
21 ноября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00