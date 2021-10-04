Синнер защитил титул чемпиона турнира в Софии, обыграв в финале Монфиса
Синнер: «В решающих моментах удача была на моей стороне»
Итальянец защитил титул чемпиона турнира в Софии
Янник Синнер / фото - donbasschl2021
14-я ракетка мира Янник Синнер защитил титул чемпиона турнира серии АТР-250 в Софии, обыграв в финале 20-го номера мирового рейтинга Гаэля Монфиса. В послематчевом комментарии пресс-службе ATP итальянец поделился впечатлениями от матча.
«Мы оба показали теннис высокого уровня. В этом поединке было много затяжных розыгрышей. Здорово вновь взять титул в Софии. Это отличные соревнования, а сегодняшний матч стал для меня лучшим на неделе.
Противостоять Монфису всегда тяжело. Пожалуй, в ключевых эпизодах удача была на моей стороне».
Напомним, Монфис также подвел итоги этого матча.
Видеообзор финального матча турнира в Софии.
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