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Цуренко уступила в трехчасовом матче в полуфинале квалификации US Open

Ни одной украинке не удалось преодолеть отбор в основную сетку последнего Шлема в сезоне
Теннис Grand Slam
21:31
Цуренко уступила в трехчасовом матче в полуфинале квалификации US Open
Леся Цуренко / Фото: btu.org.ua

Леся Цуренко (WTA, 180) проиграла во втором раунде квалификации US Open Анне-Каролине Шмидловой (WTA, 92) 6:4, 3:6, 5:7.

Теннисистки провели на корте почти три часа. Украинка дважды подала навылет, реализовала 6 из 17-и брейк-поинтов и четырежды ошиблась при подаче. Представительница Словакии выполнила 5 эйсов и 7 брейков, допустив 4 «двойных». В конце матча Леся держалась за спину, так что, возможно, дает о себе знать старая травма. Это была четвертая очная встреча теннисисток – Шмидлова лишь единожды проиграла Цуренко.

Напомним, что все украинки уступили в квалификации к американскому Шлему. Ранее в отборе в основную сетку уступили Катарина Завкацкая, Дарья Снигур и Катерина Козлова.

Олег Шумейко-младший
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Леся Цуренко

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