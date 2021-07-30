Видеообзор сенсационного поражения Джоковича от Зверева в полуфинале ОИ-2020

Серб снова остался без олимпийского золота

Фото: Getty Images

Александр Зверев сотворил, пожалуй, главную теннисную сенсацию в 2021 году. В полуфинале Олимпийских игр-2020 немец остановил лучшего теннисиста современности Новака Джоковича, который ранее выиграл три кряду мэйджора и грезил Золотым Шлемом.

Видеообзор матча:

Олимпийское золото – единственная медаль, которой не хватает в коллекции титулов Джоковича. В Пекине-2008 он взял бронзу, затем в Лондоне-2012 проиграл в полуфинале и – в матче за третье место, а в Рио-2016 и вовсе вылетел в первом круге.

Напомним, после поражения от Зверева Джокович проиграл и свой следующий полуфинал.