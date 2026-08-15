Володимир Кириченко

Виконавчий комітет Міжнародної федерації стрільби з лука (World Archery) скасував усі обмеження щодо російських атлетів та офіційних осіб. Про це повідомляє прес-служба World Archery.

Відтепер російські спортсмени та команди можуть виступати під своїми національними символами без будь-яких обмежень.

Це стосується турнірів, які проходять під егідою World Archery.

Участь у турнірах, що проводяться під егідою World Archery Europe, залишається у компетенції континентальної федерації – на них діятимуть обмеження.

Нагадаємо, що санкції з Білорусі було знято раніше.

World Archery залишається відданою підтримці української спільноти у стрільбі з лука та всіх, хто постраждав від війни, що триває, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, МОК не змінить позицію щодо росії, попри радикальний ультиматум дев'яти країн Євросоюзу.