Від жиму штанги до стрільби з лука: Зеленський долучився до змагань українських військових в Івано-Франківську
Президент України особисто випробував сили на змаганнях
Фото: president.gov.ua
В Івано-Франківську Президент України Володимир Зеленський зустрівся з учасниками спортивних змагань «Воля до життя» — українськими військовослужбовцями, ветеранами та захисниками з інвалідністю.
Програма турніру включає вісім дисциплін: настільний теніс, стрільбу з лука, дартс, баскетбол, вправи на веслувальному тренажері, гірьовий спорт, статичне утримання ваги та жим штанги.
У межах заходу Володимир Зеленський взяв участь у кількох вправах разом із військовослужбовцями: виконав жим штанги лежачи, зіграв у настільний теніс і випробував сили у стрільбі з лука.
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