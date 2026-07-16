Денис Сєдашов

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не планує змінювати свою позицію щодо Олімпійського комітету росії, попри офіційне звернення дев'яти країн Євросоюзу.

Нагадаємо, Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція закликали ЄС переглянути фінансування МОК та інших спортивних федерацій, які повертають росіян і білорусів до змагань. У відповідь на цей лист речник МОК заявив, що організація намагається зберегти глобальну спортивну платформу.

МОК змушений діяти в складних реаліях і враховувати наслідки нинішньої геополітичної ситуації. Наше завдання — зберегти засновану на цінностях і справді глобальну спортивну платформу, яка дає світові надію.

Водночас у комітеті наголосили, що заборона на проведення міжнародних змагань на території росії залишається в силі. Питання про використання національної символіки рф на наступних Олімпійських іграх наразі залишається невизначеним.

«Легкого повернення рф не буде»: Саладуха оцінила радикальний крок дев'яти країн ЄС.