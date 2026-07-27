Збірна України з артистичного плавання оголосила склад на Євро-2026 з водних видів спорту
Континентальна першість триватиме з 31 липня по 5 серпня
близько 2 годин томуПідписатися в
Збірна України з артистичного плавання визначилася із заявкою на чемпіонат Європи-2026 з водних видів спорту, який проходитиме в Парижі.
Континентальна першість триватиме з 31 липня по 5 серпня. Синьо-жовті змагатимуться за нагороди у п'яти дисциплінах.
Склад збірної України:
Технічний дует: Єлизавета Лимар, Дар’я Мошинська, Амелія Волинська (одна — запасна)
Довільний дует: Марія Гринішина, Уляна Гринішина
Технічна група: Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Владислава Кочерба, Олександра Кузьменко, Єлизавета Лимар, Дар’я Мошинська, Дар’я Принько, Анастасія Шмоніна, Амелія Волинська, Марія Зачепа (дві — запасні)
Довільна група: Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Владислава Кочерба, Олександра Кузьменко, Єлизавета Лимар, Дар’я Мошинська, Дар’я Принько, Анастасія Шмоніна, Амелія Волинська, Марія Зачепа (дві — запасні)
Акробатична група: Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Владислава Кочерба, Єлизавета Лимар, Дар’я Мошинська, Дар’я Принько, Анастасія Шмоніна, Амелія Волинська, Марія Зачепа, Марія Здоровцова (дві — запасні)
Збірна України виграла золото етапу Кубка світу з артистичного плавання у Парижі.
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