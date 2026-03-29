Збірна України виграла золото етапу Кубка світу з артистичного плавання у Парижі
Срібні нагороди здобула Італія, бронзові — команда Ізраїлю
близько 2 годин тому
Фото: Ukrainian synchronized swimming
Українські синхроністки стали переможницями другого етапу Кубка світу в Парижі. Збірна України посіла перше місце в акробатичній групі, набравши за свою нову програму 212.4735 бала.
Склад золотої команди: Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Владислава Кочерба, Єлизавета Лимар, Дар’я Мошинська, Амелія Волинська, Марія Зачепа та Марія Здоровцова.
Срібні нагороди здобула збірна Італії (200.6714), бронзові — команда Ізраїлю (194.6005).
