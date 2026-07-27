Збірна України з академічного веслування оголосила склад на чемпіонат Європи-2026
Українські веслярі змагатимуться за 23 комплекти нагород
близько 3 годин томуПідписатися в
Збірна України виступить на чемпіонаті Європи з академічного веслування 2026 року, який прийматиме італійське місто Варезе.
Змагання пройдуть з 31 липня по 2 серпня. Загалом учасники розіграють 23 комплекти нагород: 18 у відкритій категорії та 5 у паравеслуванні.
Склад збірної України на Євро-2026:
Чоловіки:
Парні одиночки: Микола Мазур
Парні одиночки (легка вага): Ігор Хмара
Парні двійки: Микола Калашник, Станіслав Ковальов
Четвірки: Максим Семенов, Олег Кравченко, Максим Боклаженко, Олексій Селіванов
Парні четвірки: Артем Верестюк, Юрій Іванов, Олександр Надтока, Іван Довгодько
Вісімка: Олександр Харченко, Андрій Качанов, Богдан Рудя, Максим Тіщенко, Олександр Лугеря, Богдан Якобчук, Олександр Іванов, Євген Бурим
Жінки:
Парні одиночки: Катерина Дудченко
Парні двійки (легка вага): Алла Дмитришин, Ольга Щербина
Парні двійки: Діана Серебрянська, Євгенія Довгодько
Мікст:
Парні двійки: Іван Довгодько, Євгенія Довгодько
Паравеслування:
Парні одиночки, жінки (клас PR1): Анна Шеремет
Парні одиночки, чоловіки (клас PR1): Роман Полянський
Парні двійки, мікст (клас PR2): Анна Айсанова, Ярослав Коюда
Парні двійки, мікст (клас PR3): Дар’я Котик, Станіслав Самолюк
Українська чоловіча четвірка виборола бронзову медаль на етапі Кубку світу у Болгарії.